Su di lui c'era un mandato europeo: arrestato

Mandato europeo nei suoi confronti: 45enne di Vanzago e domiciliato a San Vittore Olona arrestato dai Carabinieri.

Mandato europeo, arrestato

Nei suoi confronti era stato emesso un mandato di arresto europeo da parte delle autorità francesi. Il reato? Ricettazione. E' per questo che nei giorni scorsi è finito nei guai un 45enne residente a Vanzago e domiciliato a San Vittore Olona (nato in Italia ma con cittadinanza macedone). In azione si sono visti i Carabinieri della Stazione di Arluno. Loro ad effettuare l'arresto dell'uomo che deve scontare la pena di 2 anni.

Il trasporto in carcere

Una volta rintracciato e arrestato, l'uomo è stato condotto dai militari nel carcere milanese di San Vittore.