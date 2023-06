Su un'auto rubata, inseguimento dei Carabinieri in paese: arrestato

Guidava un'auto rubata, inseguimento dei Carabinieri a San Vittore Oona. Preso.

Su un'auto rubata, via all'inseguimento

Scene da film quelle viste da numerosi automobilisti e cittadini a due passi dal centro cittadino. Tutto è successo a San Vittore Olona quando i Carabinieri hanno intercettato un uomo al volante di un'auto, risultata essere rubata. Ne è nato un inseguimento, conclusosi con l'arresto del fuggitivo. Erano circa le 17.30 di ieri, martedì 13 giugno 2023, quando una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Cerro Maggiore era impegnata in un servizio di controllo del territorio. A un certo punto i militari hanno notato un'auto, precisamente una Toyota, che procedeva nella zona di via Mazzini. Da un rapido accertamento hanno scoperto che la vettura era rubata (il giorno precedente, a San Vittore Olona). Così la pattuglia non l'ha persa d'occhio e ne è nato un inseguimento nelle vie Mazzini e Fratelli Bandiera.

Urtata l'auto dei Carabinieri

In via Fratelli Bandiera l'uomo al volante dell'auto rubata è finito contro un marciapiede e un muro, ha ingranato la retromarcia andando a impattare contro la pattuglia (nessuno dei militari è rimasto ferito). Ha aperto la portiera, è sceso dall'auto e ha cercato di proseguire la fuga a piedi. Ma è stato raggiunto, bloccato e arrestato dai Carabinieri: e ora l'uomo, 36 anni, di nazionalità marocchina e senza fissa dimora, dovrà rispondere di danneggiamento, ricettazione e guida senza patente. L'auto è stata restituita al legittimo proprietario che aveva sporto denuncia dopo aver scoperto che la sua auto era stata rubata.