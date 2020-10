Studenti in protesta all’Ipsia, “Non c’è distanziamento in classe, siamo preoccupati”.

Studenti in protesta all’Ipsia, “Non c’è distanziamento in classe”

Mancanza di distanziamento nelle classi, preside che non permette lo svolgimento dell’intervallo… queste sono solo alcune delle motivazioni che hanno spinto gli alunni dell’Ipsia di via Bersaglio a Rho a manifestare questa mattina, mercoledì 14 ottobre, nel cortile della scuola. Le problematiche dovute all’emergenza Covid non permetterebbe quindi ai numerosi ragazzi iscritti a questo istituto di svolgere lezioni (e le intere giornate scolastiche) in totale sicurezza come invece dovrebbe essere. I giovani, muniti di mascherine e distanziati, si sono presentati alle 8 nel cortile della scuola per “far sentire la loro voce”.

TORNA ALLA HOME