Studenti e insegnanti in subbuglio, al Marcora arrivano Le Iene

Sorpresa per gli studenti e gli insegnanti dell'Istituto superiore Marcora di Inveruno, che nella mattinata di venerdì hanno ricevuto la visita della troupe del programma televisivo Le Iene.

Studenti in subbuglio, al Marcora arrivano Le Iene

Non è ancora chiaro il motivo per cui gli inviati della trasmissione sono giunti nella scuola inverunese; certo è però che abbiano avuto un lungo colloquio con il dirigente scolastico Antonio Zito, conclusosi poco dopo mezzogiorno. Per i dettagli della chiacchierata non resta dunque che attendere la messa in onda del servizio.