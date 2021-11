Studentessa cade dal balcone e muore

A soli 17 anni

Sconcerto in paese, inutili i tentativi di soccorrere la minorenne

Tragedia inspiegabile quanto inaspettata su cui stanno indagando i carabinieri del comando di Garbagnate.

Cade dal balcone

Mercoledì è morta sul colpo una ragazza di 17 anni precipitata dal balcone della sua abitazione. La tragedia si è consumata poco dopo le 10.30 in un condominio di via Kennedy, 1 nella frazione di Santa Maria Rossa, che affaccia sulla trafficatissima strada varesina di fronte all’Esselunga.

Studentessa

La giovane è precipitata dal balcone morendo nell’impatto con la ringhiera di sicurezza installata anni fa proprio del condominio per tenere lontani i ladri. La dolorosa notizia si è sparsa in pochi minuti in tutta la frazione. Sconcerto anche tra i commercianti, molti dei quali hanno assistito ai tentativi di soccorrere la povera ragazza. Sul posto carabinieri, polizia locale, vigili del fuoco e la Croce Rossa che non ha potuto che constatare il decesso della ragazza. La dinamica esatta del fatto è al vaglio dell’autorità di pubblica sicurezza, chiamata a togliere ogni dubbio sulle cause della caduta. La ragazza non era conosciuta solo a Garbagnate ma anche a Arese dove frequentava la terza al liceo Falcone e Borsellino