arese

Studentessa aggredita mentre va a scuola: salvata dai clienti di un bar che hanno bloccato l'uomo fino all'arrivo delle Forze dell'ordine.

Momenti di paura nella mattina di mercoledì 16 febbraio per una studentessa del liceo Borsellino di Arese. La giovanissima stava stava percorrendo a piedi viale Sempione per entrare a scuola quando, poco prima delle 8 all’altezza del bar “White Chocolate” è stata avvicinata da un uomo in sella alla sua bicicletta che in un primo momento l’ha bloccata e poi l’ha spinta contro una siepe.

Fortunatamente per la studentessa alcuni clienti del bar e non ci hanno pensato due volte e corsi in suo aiuto: alcuni hanno prima bloccato l'uomo e poi lo hanno allontanato dalla ragazza che era sotto choc e un altro ha telefonato immediatamente al 112 per chiedere l’intervento delle Forze dell'ordine.

Approfittando del trambusto l'aggressore ha prima abbandonato per terra la bicicletta e poi si è allontanato di corsa ma non ha fatto molta strada. L'uomo è infatti tornato indietro, probabilmente per recuperare la bicicletta ed è stato proprio in quel momento che è stato nuovamente bloccato dagli avventori del bar che lo hanno costretto a sedersi sui tavoli all’esterno. Questi non lo hanno mai perso di vista, in attesa dell’arrivo dei Carabinieri della locale stazione.

Sul posto è anche accorso il padre della ragazza.

L'aggressore è stato accompagnato in caserma e identificato. Si tratta di un pakistano di 35 anni, incensurato, che al termine degli accertamenti è stato denunciato a piede libero per violenza sessuale.