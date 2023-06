Striscione contro gli interisti appare fuori dalla chiesa

Striscione contro gli interisti sulla chiesa di Rescaldina.

Striscione contro l'Inter fuori dalla chiesa

"Per Berlino le campane hai suonato, ad Istanbul sei stato castigato!". Firmato "Quelli che non dimenticano". E' la scritta apparsa su uno striscione apparso la mattina di oggi, domenica 11 giugno 2023, su un muro esterno della chiesa parrocchiale di Rescaldina. Gli autori sono ignoti, sicuramente qualcuno che ha voluto irridere i tifosi dell'Inter dopo la sconfitta nella finale di Champions League contro il Manchester City di ieri sera. Gli autori della scritta, poi rimossa, hanno ricordato la festa (fatta da alcuni oratoriani) in occasione della sconfitta della Juventus a Berlino nella finale di Champions nel 2015.

Le reazioni

In tanti hanno ovviamente notato lo striscione, diverse le reazioni: chi ha fatto un sorriso, chi invece ha puntato il dito contro il gesto ritenendo la chiesa un luogo da lasciare distante dalle vicende calcistiche.