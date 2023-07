Strade "sotto i ferri", a Bareggio e San Martino si rifanno il look

Tra la fine di agosto e l’inizio di settembre le strade di Bareggio e San Martino finiranno nuovamente ‘sotto i ferri’ per i lavori di asfaltatura.

L'assessore Gambadoro: "Concluderemo la manutenzione straordinaria iniziata lo scorso anno"

“Andremo a concludere gli interventi di manutenzione straordinaria iniziati l’anno scorso – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Raffaella Gambadoro -. Per completare la tranche mancano la via Martiri di Bologna, l’ultimo tratto di via Gallina e il marciapiede di via Madonna Pellegrina verso Milano. Verrà inoltre sistemato il tratto di viale Morandi dove si è creato il ‘graffio’ sull’asfalto”.

Sistemazione di strade e marciapiedi

Con altri fondi per le manutenzioni stradali, l’Amministrazione comunale guidata da Linda Colombo riuscirà a intervenire anche su altre situazioni: “Andremo a riasfaltare la via Primo Maggio nel tratto da via Girotti al dissuasore – continua l’assessore Gambadoro – la via Girotti (tra via Roma e via Doria, con posa anche di paletti per il passaggio pedonale), la via Don Biella nel tratto caratterizzato da avvallamento) e i marciapiedi di via Monte Rosa e di via Milano nel tratto da via Piave a via Leoncavallo”.

Ripristino dell'asfalto nelle strade interessate dagli scavi per la fibra

Continueranno anche gli interventi di ripristino del manto stradale in tutte le vie interessate dagli scavi per la fibra e c’è anche una buona notizia che riguarda la via Santo Stefano: “La gara d'appalto si è chiusa e in questi giorni verranno assegnati i lavori – fa sapere l’assessore -, a breve conosceremo la data di inizio del cantiere”.

Il sindaco: "Il nostro obiettivo è quello di sistemare tutte le strade nei 5 anni di amministrazione

“Come abbiamo ribadito nell’ultima campagna elettorale – aggiunge il sindaco Linda Colombo – siamo consapevoli che sulla manutenzione di strade e marciapiedi c’è da fare un importante lavoro perché sono numerose le situazioni che necessitano di interventi. Già nella passata Amministrazione abbiamo messo mano a circa 30 strade e ora andiamo avanti. L’obiettivo, nel corso di questi cinque anni, è di riuscire ad arrivare ovunque”.