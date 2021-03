Strade pulite, raccolti più di cento sacchi di rifiuti in meno di un chilometro

Strade pulite di nuovo al lavoro: questa volta i volontari si sono dati da fare sulla Provinciale 12 nel tratto compreso tra Legnano e Villa Cortese.

Strade pulite, 20 volontari al lavoro tra Legnano e Villa Cortese

Sabato 6 marzo 2021, il gruppo è intervenuto con 20 persone per ripulire la Provinciale 12 nel tratto compreso tra Legnano a Villa Cortese. “I residenti ci avevano segnalato la presenza di sacchi pieni di spazzatura sui bordi della strada insieme ad altri oggetti tipo passeggini abbandonati, ruote d’auto eccetera – spiega Fiorenzo Dozzo di Strade pulite Altomilanese – Gli stessi hanno sollecitato più volte la Città metropolitana di Milano, responsabile della manutenzione della strada, affinché provvedesse alla raccolta, ma la risposta è stata che a causa della mancanza di fondi non è possibile intervenire. Siamo perciò intervenuti noi e il Comune di Legnano si farà carico dello smaltimento. Non mancheremo di fare sentire la nostra voce presso Città metropolitana: non è possibile lasciare una strada di grosso scorrimento in queste condizioni”.

Non solo rifiuti ma anche pericolose buche

“Oltre ai rifiuti, abbiamo rilevato una pessima manutenzione del fondo stradale con evidenti buche nell’asfalto, molto pericolose per ciclisti e motociclisti, e un totale abbandono dello sfalcio dell’erba, con piante di grosso fusto ormai a lambire la sede stradale. Chiediamo a chi di dovere di intervenire al più presto, noi quello che potevamo fare lo abbiamo fatto riportando almeno un minimo decoro.

“Oltre cento sacchi in meno di un chilometro: un record”

Il bilancio conclusivo della giornata di pulizia è stato di oltre cento sacchi riempiti di indifferenziata in meno di un chilometro: “Forse un record mai raggiunto ripulendo altre strade” commenta Dozzo.