Strade pulite, raccolti 1.200 sacchi di rifiuti sulla Provinciale 109

Strade pulite Altomilanese, dopo due mesi di lavoro (per un totale di otto giorni effettivi) il gruppo ha portato a termine la pulizia della Provinciale 109.

Ad annunciarlo sono gli stessi volontari (26 quelli che hanno contribuito all’impresa). “Abbiamo concluso la bonifica della Provinciale 109 comprendete i comuni di Busto Garolfo, Parabiago, Nerviano e Pogliano Milanese – fanno sapere – In totale sono stati raccolti 1.200 sacchi di indifferenziata, frigoriferi, mobili,latte di olio esausto per automobili, decine di gomme, batterie per auto, materiale sanitario usato, amianto, lana di roccia, decine di sacchi di prodotti alimentari scaduti. Il tutto è stato rimosso e portato in discarica dalle aziende convenzionate con i vari Comuni per la raccolta dei rifiuti”.

“Ecco come potrebbe essere se tutti portassero i propri rifiuti nelle isole ecologiche”

“La speranza è che i nove chilometri di strada ripulita possano rimanere un esempio di ciò che potrebbe essere se tutti i cittadini portassero i propri rifiuti nelle isole convenzionate per la raccolta differenziata” proseguono i volontari.

“I Comuni si sono impegnati a rafforzare i controlli e posizionare decine di fototrappole”

“Grazie a tutti coloro che hanno partecipato ai lavori e agli uffici competenti per tutti i Comuni interessati – aggiunge Fiorenzo Dozzo, coordinatore del gruppo – Gli stessi si sono impegnati a rafforzare i controlli del territorio sia con le forze dell’ordine competenti sia con il posizionamento di decine di fototrappole in modo da scoraggiare lo scarico selvaggio da parte dei cosiddetti pattumeros. Ricordiamo che, se colti in flagranza, le multe sono molto elevate e i responsabili sono chiamati alla bonifica del terreno sporcato”.