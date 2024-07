Strade e marciapiedi lasciati in condizioni critiche, chi ha fatto i lavori per la fibra ora dovrà sistemare

E’ stato stilato nei giorni scorsi, in accordo con l'impresa esecutrice e la società Fibercop, il cronoprogramma esecutivo per i ripristini a carico della società che ha curato la posa di infrastrutture e reti ad alta velocità sul territorio comunale. Ieri, giovedì, sono ripresi gli interventi nella zona industriale di Passirana, nelle vie Menotti, Torelli e limitrofe e in centro a Rho

Le prime vie che saranno sistemate sono quelle della frazione di Passirana

La squadra proseguirà poi nelle vie Cantù e Casati per ultimare i ripristini e sistemare gli armadi all'incrocio. In seguito si continuerà nella zona delle vie Carroccio, Diaz, Pastrengo e limitrofe.

E ancora nella zona Labriola, Parri, Gramsci. Infine ci si sposterà nel quartiere rhodense di Biringhello. Contemporaneamente sono previsti interventi là dove si sono manifestati cedimenti nella zona di Lucernate.

Una volta sistemate le zone più periferiche, verranno concordati gli interventi in centro.

Questo risultato è frutto di un impegno costante e determinato nel tutelare gli interessi dei cittadini

«Dopo ripetuti solleciti e formali contestazioni, l'Amministrazione comunale è riuscita a ottenere un riscontro concreto dalle società coinvolte nei lavori di posa dei cavi della fibra ottica. Questo risultato è frutto di un impegno costante e determinato nel tutelare gli interessi dei cittadini e garantire la sicurezza e il decoro delle nostre strade – chiarisce l’assessore Emiliana Brognoli – Continueremo a monitorare scrupolosamente l'andamento dei cantieri di ripristino, come già fatto con successo in altre zone della città. La nostra attenzione sarà massima per assicurare che i lavori vengano eseguiti correttamente, anche nei casi in cui ci confrontiamo con fornitori che non hanno stipulato contratti direttamente con noi. L’Amministrazione rimane fermamente impegnata a garantire che tutte le opere siano realizzate nel rispetto degli standard di qualità e sicurezza richiesti».

Finora i ripristini sono stati eseguiti a Mazzo, Terrazzano e Lucernate

Da marzo a oggi i ripristini sono stati eseguiti nelle seguenti aree: zona via Pace, D'Annunzio, Don SIoli, Costantino, Sciesa e altre traverse di via Pace, nella zona della frazione di Terrazzano, nella zona della frazione di Lucernate via Cornaredo e limitrofe zona via Parini e traverse.