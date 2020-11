Strade e decoro, Magenta si rifà il look per 400mila euro. Tra gli interventi programmati: la sigillatura dei giunti della pavimentazione stradale in massetti di porfido in via IV Giugno, il rifacimento dello strato di fondazione stradale ed estensione del nuovo tappetino di usura in via Brodolini e in via Mainaga, la riqualificazione della pavimentazione stradale delle vie Milano (tratto compreso tra via Mazzini e viale dello Stadio), Cattaneo, Crivelli (tratto compreso tra via Pilo e via Baracca), Novara (tratto compreso tra via Monviso e via Brocca), Negri (tratto compreso tra Corso Italia e tratto chiuso), Espinasse (tratto compreso tra via Cavallari e via Saffi), Caprotti (tratto compreso tra via Garibaldi ed il numero civico 19).

Strade e decoro: ecco 400mila euro

“L’intensa attività amministrativa non si ferma, continuiamo a guardare al futuro con fiducia e coraggio e a lavorare per la città – ha affermato il sindaco di Magenta, Chiara Calati, annunciando che – La Giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per l’intervento di manutenzione straordinaria delle strade. Risorse pari a 400mila euro sono state messe a disposizione per eseguire gli interventi necessari sulle strade della città”. Il calendario da definire in base alle priorità

Le opere saranno programmate secondo la stato manutentivo di strade e marciapiedi partendo dagli interventi più urgenti.