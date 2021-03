“Strada dissestata e pericolosa: intervenite”

“Strada dissestata e pericolosa”: i residenti di via Carso a Parabiago chiedono al Comune di intervenire in via definitiva.

“Strada in condizioni pietose”: la protesta dei residenti

“La nostra strada è in condizioni pietose”. Questo lo sfogo dei residenti della via Carso che sul tema si dicono pronti a dare battaglia e annunciano anche una petizione. “Se non ci ascoltano raccoglieremo le firme e le porteremo in comune perché questa zona è problematica: oltre ai dislivelli abbiamo le macchine che sfrecciano come se fossimo su una provinciale”.

Tutto è partito con la rottura delle tubazioni

E’ cominciato tutto da una rottura dei tubi dell’acqua e del gas sotto terra dopo un temporale forte a giugno dell’anno scorso e gli interventi sul manto stradale effettuati in seguito al disastro hanno acceso le polemiche. Era stato immediato l’intervento del municipio, ma per i residenti sono stati “lavori provvisori”.

La risposta dell’assessore

Dal Comune si dicono disponibili. “Sulla questione delle velocità i dossi non risolvono quasi mai, ma proprio quella situazione la discuteremo alla prossima riunione mentre per il manto stradale lo stiamo controllando – ha risposto Dario Quieti, assessore ai Lavori pubblici – Un anno fa dopo la rottura è uscita Cap Holding per risolvere il guasto urgente: il resto è stato fatto in modo provvisorio perché per le operazioni definitive deve passare circa un anno. Nel frattempo siamo intervenuti sui cedimenti fisiologici: si sistemerà tutto a maggio”.