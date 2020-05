Stop assembramenti di persone, via ai controlli della Polizia di Stato

Stop assembramenti di persone come previsto nella Fase 2: per evitare capannelli di gente sono partiti i controlli da parte della Polizia di Stato di Legnano.

Stop assembramenti di persone, controlli

Sono iniziati, e proseguiranno senza sosta, i nuovi controlli da parte della Polizia di Stato di Legnano. Obiettivo? Evitare che in città si formino assembramenti di persone. Così come infatti chiaramente spiegato nel decreto del Governo che ha dato il via alla Fase 2 dell’emergenza Coronavirus, sono vietati raggruppamenti di cittadini in quanto, come noto, tali comportamenti sono di fatto molto pericolosi potendo infatti portare a nuovi contagi di Covid-19.

Così le volanti del commissariato sono impegnate in controlli sul territorio per evitare capannelli di gente. Attiva su questo fronte anche la Polizia Locale.

