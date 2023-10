È un vero e proprio ribaltone quello andato in scena durante l'udienza di Appello che ha assolto oggi, mercoledì 11 ottobre, Marco Venturi, originario di Magenta, coinvolto nella vicenda della morte della stilista Carlotta Benusiglio, trovata impiccata all’alba del 31 maggio 2016 in piazza Napoli a Milano.

Stilista impiccata: assolto in Appello l'ex fidanzato

L'uomo che all'epoca dei fatti era fidanzato con la stilista, era stato condannato in primo grado a sei anni nel mese di giugno del 2022. Un verdetto, quello emesso dal gup Raffaella Mascarino lo scorso anno che non aveva ritenuto Venturi colpevole di omicidio, ma responsabile della morte della stilista causata da altri reati dolosi, quali stalking e lesioni, ai sensi dell’articolo 586, ovvero "morte come conseguenza di altro delitto".

Il ribaltone in Appello

Ora però il nuovo verdetto del Tribunale di Milano ha cambiato totalmente le carte in tavola. La Corte d'Assise d'Appello ha infatti assolto il magentino, per il quale invece la Procura generale aveva chiesto 30 anni per omicidio volontario.