MAGNAGO

Le fiamme sono state sedate dai Vigili del fuoco volontari di Inveruno; bruciati 800 metri quadrati di vegetazione

Sterpaglie e legnaia a fuoco

Sterpaglie e legnaia in fiamme. E' quanto accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 10 aprile 2022 a Magnago, in via Ungaretti. Erano circa le 18.30 quando alcuni passanti hanno dato l'allarme vedendo l'incendio svilupparsi lungo un terreno agricolo.

L'intervento

Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco volontari che hanno iniziato e concluso le operazioni di spegnimento del fuoco e di messa in sicurezza dell'area. Durante l'incendio nessuno è rimasto ferito, le fiamme hanno distrutto circa 800 metri quadrati di terreno.