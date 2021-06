Sterpaglie in fiamme, paura lungo la strada

Sterpaglie a fuoco, è successo a Inveruno.

Sterpaglie infiammate lungo la carreggiata

Ad accorgersi di quello che stava succedendo sono stati alcuni automobilisti di passaggio: loro a notare fiamme e fumo che provenivano da poco dopo il guardrail della strada. E' quanto successo venerdì 11 aprile 2021, nel pomeriggio. L'allarme è scattato in via Per Busto Garolfo e Inveruno. Chi ha osservato la scena, ha subito chiesto aiuto.

L'intervento

Sul posto sono arrivati in pochi istanti i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno: i pompieri si sono così messi subito al lavoro, spegnendo l'incendio. Ignote le cause del rogo che poteva creare problemi alla vegetazione circostante. Danneggiato anche il fusto di un vicino albero.

LE FOTO: