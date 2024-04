Statale, il Comune aumenta le telecamere in città

Continuano gli interventi del Comune di Sedriano sul versante della pubblica sicurezza. La scorsa settimana, l’amministrazione comunale ha infatti annunciato l’installazione di due nuove telecamere nell’area tra via Da Vinci e via Garibaldi, nei pressi del fast food McDonald.

Due nuove telecamere vicino alla Statale

Un intervento, spiegano dalla giunta, attualmente molto sentito dalla popolazione residente in zona, come spiega il sindaco Marco Re:

«È una situazione delicata perché la tipologia di punto vendita presente nell’area resta aperta fino al mattino e gli episodi che avvengono nelle vicinanze sono oggetto di parecchie segnalazioni. Oltre alle telecamere poi, a breve installeremo sempre in zona dei grossi cestini per andare a prevenire tutti quei fenomeni di abbandono di rifiuti che vengono lasciati in giro».

Con gli ultimi due dispositivi installati, il sistema di videosorveglianza nell’area si compone al momento di tre telecamere: una che va a coprire il parcheggio attiguo al punto vendita e un’altra dove c’è l’accesso stesso al fast food. Ve n’è infine un’altra nel parchetto comunale dietro l’area.

Sulla via e lungo l’ex statale 11 verranno inoltre posizionati dei varchi, già finanziati, per il controllo delle automobili. Sempre sul versante del traffico veicolare, alcuni mesi fa è stato poi realizzato il rialzo di un passaggio pedonale in modo da disincentivare i transiti ad alta velocità che di notte i mezzi effettuavano lungo la via.

Effettuati sopralluoghi per future installazioni

La sistemazione delle nuove telecamere è stata anche l’occasione per effettuare alcuni sopralluoghi, assieme alla Polizia Locale e ai tecnici comunali, in vista di futuri interventi, anche qui già finanziati, per l’estensione della videosorveglianza.

Nello specifico, è già in programma la posa di nuovi dispositivi di ripresa presso il tratto del canale Villoresi che corre lungo via Negrelli e di nuovo lungo via Da Vinci, in corrispondenza del vicino fontanile. Una zona, quest’ultima, fortemente soggetta all’abbandono di rifiuti.