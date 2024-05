La statale 336 “dell’Aeroporto della Malpensa” è temporaneamente chiusa al traffico per un tratto limitato in prossimità del confine regionale tra Varallo Pombia, in Piemonte, e Somma Lombardo, in Lombardia, per il pericolo di esondazione di un torrente al km 20,200.

Statale 336 di Malpensa: chiuso un tratto di strada per maltempo

Sono in corso i monitoraggi del livello delle acque e la rimozione dei detriti lungo il corso del rio.

Il personale Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine sono sul posto per la gestione dell’emergenza e per riaprire al traffico la statale non appena ripristinate le condizioni di piena sicurezza per l’utenza in transito.