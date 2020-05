La Traditio Symboli sarà consegnata nella serata di sabato 23 maggio ai catecumeni e ai giovani. Riviata per colpa del Covid si tiene di solito alla vigilia della Domenica delle Palme), torna sabato 23 maggio, alle 21, nel Duomo di Milano, con un gruppo selezionato di giovani e in diretta streaming per gli altri.

Stasera incontro in Duomo (e online) per i catecumeni

Solamente i catecumeni e i loro accompagnatori saranno infatti fisicamente presenti in Duomo, insieme a una esigua rappresentanza di giovani, che riceveranno un apposito invito. Tutti gli altri saranno invece invitati a una partecipazione “mediatica”, in diretta su Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre), in streaming sul portale diocesano www.chiesadimilano.it e sul canale YouTube chiesadimilano; in differita su Radio Mater alle 22.30. Da casa dapprima si porranno in ascolto della Parola e delle riflessioni del nostro Arcivescovo; poi, al termine della Veglia, saranno coinvolti in un breve esercizio di condivisione della fede sotto la guida dei propri sacerdoti ed educatori, che dialogheranno con loro attraverso una videochiamata di gruppo.

Cos’è la Traditio Symboli

La Traditio Symboli è sempre stata e sarà anche questa volta occasione per una forte esperienza di Chiesa: la presenza dei giovani radunati in Cristo attorno all’Arcivescovo, successore degli apostoli, esprimerà il desiderio di camminare insieme come credenti in Gesù vivo. Comunione e unità, doni dello Spirito del Risorto, saranno visibili anche grazie al fatto che alcuni giovani, partecipi di differenti esperienze ecclesiali, avranno preparato insieme questa Veglia. Il centro della celebrazione sarà l’annuncio di Cristo Crocefisso e Risorto.

