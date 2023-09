Stanislav esordisce in Thailandia e vince in un incontro internazionale

Stanislav Mikhael Dascanio Liverand esordisce e vince in Thailandia.

Il diciasettenne di Rho Stanislav Mikhael Dascanio Liverand, reduce dalla medaglia d’oro vinta agli ultimi campionati del mondo WBC muay thai a Venezia in giugno, non ha fatto in tempo a dismettere i panni di campione del mondo, che il 13 settembre ha fatto il grande passo e ufficialmente esordisce nel professionismo, sul ring del PHETCHBUNCHA STADIUM sull’Isola di Kho Samui, nello stadio più autorevole del sud della Thailandia.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Vince in un incontro internazionale

Stanislav ha vinto e convinto al cospetto di un folto pubblico e dei media televisivi, in uno spettacolare se pur breve incontro Internazionale di muay thai full rules previsto sulle 5 riprese da 3 minuti al meglio delle 126 lbs/57kg. Ma tanto non è durato, infatti Stas dopo soli dieci secondi dal suono della campanella, ha impartito un fulmineo KOT all’avversario Thailandese, impressionando il pubblico presente per l’esplosività e la velocità di esecuzione. Il grande passo non è stato indolore, infatti questo match è stato pianificato dal padre chinesiologo, professor Dascanio Ruggiero, con due allenamenti quotidiani di 5 ore per 6 giorni alla settimana. Sacrifici ampiamente ripagati dal risultato. More pain more gain – Train hard easy fight. Prossimi appuntamenti importanti a Massa Carrara a ottobre Bangkok a febbraio 2024.