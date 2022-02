Stanislav Dascanio, 16 anni, è già il re della boxe

Il giovane rhodense ha vinto la corona nell'importante competizione Thai Boxe Mania

Non solo sport, uno dei suoi sogni nel cassetto è quello di laurearsi in Scienze Motorie e Sportive come il padre allenatore

Nonostante la giovane età ha all'attivo 168 incontri

Nuovo importante successo per Liverand Stanislav Mikael Dascanio il giovane rhodense che a a soli 16 anni appena compiuti, ha all’attivo 168 match di Muay Thai e Kickboxing K-1. L’ultimo successo in ordine di tempo è quello conquistato sabato scorso al PalaRuffini di Torino, tempio delle arti marziali, dove è andato in scena il Il prestigioso e noto evento Internazionale denominato «Thai Boxe Mania» Stanislav Dascanio è riuscito a vincere questo importante titolo combattendo sulla lunghezza dei 5 round da due minuti, vincendo con verdetto unanime l’incontro.

Primo minorenne detentore del titolo

Un match questo, che di diritto ha fatto entrare Stanislav nella storia degli U18 come primo atleta minorenne detentore di questo importante titolo sportivo della Wbc MuaY Italia.

Per ottenere questa importante cintunra il giovane rhodense si è allenato con metodologie e ritmi rigorosamente e scientificamente personalizzati, perfezionati in quasi mezzo secolo di trials generali e di serrata attività generazionale.

Il prossimo appuntamento a agosto in Canada

Tutti giorni, diverse ore al giorno, Stanislav è seguito dal padre-allenatore Ruggiero Dascanio. Ora che Stanislav Dascanio è entrato di diritto nel ranking Internazionale, gli si potrebbero spalancare i lasciapassare fondamentali per la sua futura carriera sportiva a livello Internazionale. Ragazzo prodigio negli sport da combattimento, con la vittoria ottenuta a Torino, infatti, il giovane rhodense, si cinge la vita di quel titolo e di quella prestigiosa cintura che finora, prima di lui, solo grandi Campioni della storia del pugilato e della muay thai avevano fatto. Uno dei prossimi appuntamenti Internazionali ai quali il Rhodense Stanislav Mikael Dascanio Liverand sarà presente è quello in programma dal 13 al 16 agosto 2022 a Calgari in Canada con i Wbc Muay Thai World Youth Games.

Oltre al sogno sportivo quello di laurearsi in Scienze Motorie

Non solo sport, Stanislav Mikael Dascanio Liverand grazie ai docenti della scuola «Marco Pantani – Olga Fiorini» di Busto Arsizio dove lo sport e le eccellenze sportive vengono accompagnate dai docenti dei consigli di classe con un percorso di Piani di studio personalizzati, sta ottenendo dei buoni risultati anche a scuola, poiché uno dei suoi obiettivi, oltre a quello sportivo è quello di laurearsi in Scienze Motorie e Sportive come il padre allenatore.