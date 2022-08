Stalli rosa ad Albairate

L'Amministrazione Comunale di Albairate intende attivare stalli rosa per donne in gravidanza o per neo-genitori con bambini fino a due anni di età.

Un’iniziativa di viabilità sostenibile

La Giunta del primo cittadino Flavio Crivellin , ne ha deliberato l’istituzione sul territorio di Albairate e il responsabile dell’Area Sicurezza ha prontamente attivato la richiesta di contributo messo a disposizione dei Comuni dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili attraverso la piattaforma online dedicata.

Una scelta simbolica, ma anche di concreta attenzione e sensibilità nei confronti dei bisogni delle famiglie. Verso una mobilità sostenibile, realmente inclusiva.

Si tratta di un fondo destinato all’erogazione di contributi in favore dei Comuni che istituiscono parcheggi gratuiti riservati ai veicoli al servizio di persone con disabilità motoria ovvero delle donne in stato di gravidanza o neo genitori.

Altri comuni hanno già adottato questo tipo di segnaletica, per venire incontro alle esigenze delle donne in gravidanza e delle famiglie con figli piccoli.