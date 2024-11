Staccano il contatore per rubare in casa

Spengono il contatore dell’elettricità per spingere il proprietario di casa ad uscire dall’appartamento, e in quei pochi attimi colgono l’occasione per intrufolarsi in casa e portare via quel che riescono.

Ladri al lavoro

Ladri al lavoro in via Pascoli a Pregnana nel tardo pomeriggio di lunedì 28 ottobre.

Una donna si è trovata faccia a faccia con il ladro immediatamente fuggito.

Pare che i malviventi la stessero tenendo d’occhio. Difatti nel tardo pomeriggio di lunedì, subito dopo che è calato il buio, nell’appartamento dove la signora vive con il compagno è saltata in più occasioni la corrente.

Staccano il contatore

Temendo un guasto ma non riuscendo a capirne la ragione, il compagno della signora (assente da casa nelle ultime settimane) è sceso al pian terreno in ascensore per andare a controllare il contatore elettrico dell’appartamento.

Mentre lui scendeva, però, qualcuno saliva le scale, e lo faceva con l’intenzione di entrare nell’appartamento dove aveva fatto saltare la corrente poco prima, probabilmente convinto che la proprietaria di casa fosse sola e intuendo che la porta dell’appartamento non sarebbe stata chiusa a chiave.

E così è stato. In quei pochi attimi, il ladro è entrato in casa e ha raccolto dal primo mobiletto portafogli e telefono cellulare. Quel che non si aspettava è che la donna fosse in casa, e non al contatore elettrico. Grande lo spavento per la padrona di casa che si è trovata uno sconosciuto nel proprio appartamento.

In fuga fra i palazzi

L’uomo è subito fuggito mentre in tutta la zona le urla della signora mettevano in allarme i vicini. Il compagno non ha incrociato il ladro sulle scale, che è stato comunque visto fuggire a gambe levate da altri vicini di casa, probabilmente in direzione di un complice in attesa in auto. Sul posto sono giunti i carabinieri per raccogliere la denuncia.

I cittadini segnalano che non è il primo caso simile segnalato, in particolare ai danni di cittadini anzini, e di prestare grande attenzione ad eventuali interruzioni di energia che interessano il singolo appartamento, chiedendo piuttosto aiuto ai propri vicini di casa per verificare, in particolare se si è soli.