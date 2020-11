Sta arrivano il Natale e l’Amministrazione scende in campo per sostenere i negozi aresini.

In prossimità delle festività natalizie, l’Amministrazione scende in campo per sostenere il commercio di vicinato e chiede ai cittadini di rivolgersi ai negozi aresini per i regali di Natale.

Come fare?

Se hai un’attività ad Arese e sei interessato a promuovere i tuoi prodotti per Natale, scrivi una mail a regalisottocasa@comune. arese.mi.it.

Ti inseriremo in un elenco che pubblicheremo sul sito www.comune.arese.mi.it e sulla nostra pagina Facebook “Comune di Arese”.

Le parole dell’assessore al Commercio Roberta Tellini

“L’emergenza sanitaria, tra le tante conseguenze, ha accentuato le difficoltà di tante famiglie, ma anche di numerose attività commerciali, costrette a chiudere o a modificare la propria attività, con i costi conseguenti, per rispettare le prescrizioni previste dai vari DPCM. Il nostro invito è molto semplice: chiediamo ai cittadini di rivolgersi ai negozi sotto casa per i prossimi regali natalizi: cesti, cene, buoni, voucher, articoli per la casa, libri, profumi, piante, beni per la persona… ad Arese abbiamo tante piccole attività di eccellenza che meritano di restare aperte” .

Il commento del sindaco Michela Palestra

“La crisi del commercio deriva da molti fattori e certamente i piccoli negozi faticano ad affrontare la concorrenza delle vendite sul web. Penso sia importante recuperare lo spirito del negozio di vicinato, con i consigli ai clienti che solo “il negoziante di fiducia” sa darti, perché ti conosce e ha un contatto diretto. Valorizziamo il tessuto commerciale e artigianale e manteniamo viva la nostra città”.

