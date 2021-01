Sportello Digitale per l’Edilizia: parte un nuovo servizio comunale per inoltrare istanze dei procedimenti edilizi in formato digitale. Il 25 gennaio un webinar rivolto ai cittadini ne spiegherà il funzionamento.

Sportello Digitale per l’Edilizia: il nuovo servizio comunale di Parabiago

L’Amministrazione comunale di Parabiago, in collaborazione con Starch srl, nell’ambito dei progetti finalizzati a migliorare l’informatizzazione delle procedure nella Pubblica Amministrazione, ha attivato lo Sportello Digitale tramite il nuovo portale WebCPortal 360 che consente di inoltrare le istanze dei procedimenti edilizi in formato digitale e on-line. Nello specifico, il sistema permette di compilare le istanze edilizie; predisporre una copia digitale di qualunque documento da allegare; firmare digitalmente il tutto e trasmetterlo via Internet al protocollo comunale.

Lo Sportello Digitale per l’Edilizia si propone ai cittadini come unico interlocutore, pertanto l’Amministrazione, in collaborazione con Starch, promuove un webinar della presentazione del progetto fissato per LUNEDI’ 25 GENNAIO 2021 alle ore 15:00 a cui invita ad aderire. La partecipazione al webinar è gratuita previa iscrizione online al seguente link: www.starch.it

Le parole del sindaco Raffaele Cucchi

“L’obiettivo che ci siamo dati con questo nuovo strumento è quello di offrire un servizio pubblico sempre più all’avanguardia semplificando i sistemi di rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione, oltre a qualificare l’assistenza all’utenza. Grazie all’attivazione dello Sportello, infatti, completiamo il processo di trasformazione digitale che migliora il lavoro dell’Ufficio Tecnico e rende più efficiente il servizio verso il cittadino, le imprese e i professionisti. La scelta di informatizzare in questo modo comporta una riduzione della spesa pubblica, facilita i pagamenti e rientra nei cambiamenti e negli obiettivi che anche a livello nazionale ci si sta dando”.

