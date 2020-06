Sportello d’ascolto gratuito per elaborare il difficile periodo del Covid-19. Il servizio, attivato da Auser con il patrocinio del Comune di Canegrate, offre ai cittadini la possibilità di parlare con psicologhe qualificate.

Sportello d’ascolto gratuito

È un periodo nuovo per tutti, con diverse paure e preoccupazioni; per ricevere un sostegno basta chiamare lo sportello d’ascolto gratuito (0331.403191), servizio attivato da Auser con il patrocinio del Comune di Canegrate.

“In questo periodo abbiamo tutti dovuto affrontare nuove difficoltà, spesso da soli e senza la possibilità di condividere preoccupazioni, dolori, lutti, ansie, emozioni – spiega Auser – Il distanziamento sociale, l’impossibilità, per intere settimane, di vedere e incontrare le persone care hanno reso più difficile elaborare gli eventi.

Ora le cose stanno lentamente cambiando, e proprio ora c’è più bisogno di qualcuno con cui parlare dei propri vissuti e delle prospettive.

Auser, con il patrocinio del Comune di Canegrate, ti offre la possibilità di parlare con psicologhe qualificate, tutelando la tua privacy. Il servizio è gratuito. Chiama con fiducia”.

TORNA ALLA HOME