Sport in vetrina a Rho

Torna a Rho la quarta edizione di Vetrina dello Sport, un’occasione unica per conoscere l’offerta sportiva e ricreativa della città alla vigilia della ripresa delle attività. L’appuntamento è sabato 5 settembre dalle 10 alle 19 in piazza Visconti.

Sport in vetrina

Record per le associazioni partecipanti, che quest’anno sono 32, il numero più alto mai registrato: “Siamo soddisfatti di questa adesione così importante, in un anno particolare come quello che stiamo affrontando – dice il vicesindaco e assessore allo Sport, Andrea Orlandi – Seppure in forma ridotta e senza esibizioni per il rispetto dei protocolli, abbiamo voluto far vedere la presenza del movimento sportivo rhodense che continua in sicurezza tutte le sue attività. Abbiamo tutti bisogno di ritrovarci e ripartire con il nuovo anno sportivo sostenendo le attività per i nostri ragazzi.”

Tutto in un giorno

La manifestazione, quest’anno “concentrata” in una sola giornata anziché due, si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti per contenere la diffusione del Covid-19: in piazza Visconti saranno posizionati i gazebo, dove sarà possibile ricevere informazioni dalle società, mentre non ci saranno esibizioni di atleti come nelle precedenti edizioni.

Prevista anche una versione online della manifestazione per chi non riuscirà a essere presente: sulla pagina Facebook del Comune saranno trasmesse delle dirette durante l’evento, mentre sul sito del Comune di Rho saranno caricate delle schede informative sulle varie associazioni.

L’organizzazione dell’evento è curata da un gruppo di lavoro formato da associazioni sportive rhodensi, che hanno dato l’adesione per la partecipazione all’iniziativa in questione, supportati da alcuni componenti dell’esecutivo della Consulta Cittadina dello Sport.

Questo l’elenco delle associazioni partecipanti all’edizione 2020:

ASD Inline 360 (Skating)

Kodokan Rho (Judo)

Polisportiva San Carlo (Baskin, danza, pallavolo)

CMB Rho (Basket)

Pallavolo Rho (Pallavolo)

Sesamo (Sport per disabili)

Dojo Karate Rho (Karate)

G.S.O. LU.PA.RA (Pallavolo)

2Erre Sport (Basket)

ASD Ginnika 2001 (Ginnastica)

ASD Skating Rho (Pattinaggio)

ASD Escrime & Sport (Scherma)

Rho Baseball (Baseball)

Giosport (Multisport)

Ciclistica Biringhello (Ciclismo)

FCD Rhodense (Calcio)

Scuola Sportiva Atletica.it (Atletica)

In Ballet (Danza e corsi Fitnes)

Judo club Rho (Judo)

COR

Vespa Club Rho

ASD Ginnastica Rho Cornaredo 1979 (Ginnastica)

Rugby Rho (Rugby)

ASD gs AMSPO (Ciclismo)

ASD Tennis senza Barriere (Tennis)

AVIS

ASD San Paolo Rho (Calcio/Basket)

Polisportiva Barbaiana (Tiro con l’arco)

Ritmica Rho

Rho Soccorso

Basket Victor

Angel dance