“Spesa sospesa”, anche Cerro aiuta chi ha bisogno durante l’emergenza

“Spesa sospesa”, iniziativa solidale a Cerro Maggiore per aiutare chi è in difficoltà grazie a Comune, Coop, Caritas Cantalupo e San Vincenzo Cerro.

“Spesa sospesa” per aiutare

Si chiama “Spesa sospesa” ed è la nuova iniziativa nata a Cerro Maggiore, “un piccolo gesto per aiutare chi è in difficoltà” spiegano i promotori ossia Comune, Coop, Caritas Cantalupo e San Vicenzo Cerro.

Che spiegano: “Un carrello vuoto all’uscita del market da riempire con prodotti confezionati. Quando sarà pieno i volontari si occuperanno dello stoccaggio, della suddivisione e della consegna dei sacchetti alle persone in difficoltà. Aiutateci ad aiutare”.

“Un’intera comunità si muove per promuovere solidamente un aiuto a chi è in difficoltà – afferma il sindaco Nuccia Berra che detiene la delega ai Servizi sociali – Non è stato semplice il coordinamento ma il risultato raggiunto speriamo possa ripagare il lavoro profuso”.



TORNA ALL’HOMEPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE