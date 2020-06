Spesa solidale: 900 chili di aiuti alimentari ai bisognosi

Spesa solidale della contrada Sant’Ambrogio: in sette settimane i gialloverdi hanno consegnato circa 900 chili di aiuti alimentari ai bisognosi.

Spesa solidale: “Generosità oltre le aspettative”

Con la consegna di 140 chili di generi alimentari al centro Caritas della parrocchia dei Santi Martiri, e altri 40 chili alla parrocchia Cardinal Ferrari, si conclude questa dimostrazione di solidarietà e generosità della contrada Sant’Ambrogio. “In sette settimane sono stati raccolti e consegnati circa 900 chili di aiuti alimentari a chi ne aveva e ne ha bisogno – spiegano i gialloverdi – Possiamo dire che la generosità, di cui non dubitavamo, è andata anche oltre le nostre aspettative. Mai come in questa emergenza siamo grati a tutte le persone che generosamente ci hanno permesso di ritirare generi alimentari, e non, destinati a questa raccolta. La loro sensibilità ha certamente permesso alla nostra contrada di fare la differenza in qualcosa che unisce le persone, nella convinzione che i fatti di oggi siano speranza di domani, Rivolgiamo un ringraziamento anche a chi, con entusiasmo, ha svolto questo prezioso lavoro raccogliendo casa per casa tutte le donazioni. Grazie ancora a tutti”.

