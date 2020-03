Spesa ai tempi del Coronavirus: le nuove misure a Parabiago

Spesa ai tempi del Coronavirus: a parabiago arriva una nuova ordinanza sui comportamento corretti da tenere.

Spesa ai tempi del Coronavirus: il motivo della nuova ordinanza

Durante i controlli cittadini, la Polizia Locale e l’Amministrazione comunale hanno rilevato situazioni di non sufficiente protezione e rispetto delle misure di contenimento Covid-19 previste dai decreti presso le medie strutture di vendita, sia da parte dei clienti che si apprestano a fare la spesa, sia dei gestori. Queste le premesse che hanno spinto il sindaco Raffaele Cucchi ad emettere l’ordinanza n.43 nella quale si obbliga i gestori delle medie strutture di vendita site sul territorio del comune di Parabiago, ad adottare una serie di misure.

Le nuove misure

Ecco quali sono le nuove misure nelle medie strutture di vendita:

· rendere disponibili per gli acquirenti, prima dell’ingresso, guanti in polietilene monouso;

· munire tutti gli addetti alla vendita e tutto il restante personale presente nelle strutture di mascherine e di guanti in polietilene;

· provvedere a ripetute disinfezioni distribuite in modo omogeneo nell’arco dell’intera giornata dei carrelli della spesa e istituire un registro dell’orario in cui viene adoperata tale disinfezione da mettere a disposizione delle forze di polizia.

Gli obblighi per i clienti

Nel contempo obbliga i clienti durante l’intera permanenza all’interno della struttura di vendita a:

· indossare guanti monouso;

· indossare mascherine o in alternativa – nel caso in cui tali presidi non siano a disposizione – una fascia di tessuto o di materiale equivalente di idonea larghezza per coprire una porzione di viso adeguata ad impedire l’emissione di fluidi dalla bocca e dal naso (ad es. foulard e/o sciarpa).

Le parole del sindaco

“Il virus è invisibile, il contagio avviene in un attimo e a nostra insaputa, gli eventuali sintomi si manifestano a distanza di giorni, nel frattempo potremmo essere portatori sani – ha spiegato con incisività il sindaco – Non possiamo sottovalutare la necessità (ma direi l’obbligo) di portare guanti e mascherine per fare la spesa. Durante i nostri controlli abbiamo notato ancora troppa superficialità in merito alle misure da adottare, per questo abbiamo emesso ordinanza dando il tempo ai gestori di organizzarsi, ma prevedendo sanzioni in merito. Sin dall’inizio di questa emergenza, abbiamo attivato le misure più restrittive possibili per il bene di tutti, non molliamo ora! Arriveranno dati positivi”.

Le tempistiche dell’ordinanza e le multe

L’ordinanza dispone che le misure entreranno in vigore a partire da martedì 31 marzo 2020 e, solo per la disinfezione dei carrelli, a decorrere da giovedì 2 aprile 2020 e avrà validità per il periodo di 30 giorni a decorrente dal giorno della sua pubblicazione, un periodo che potrà essere reiterato o modificato anche più volte fino al 31 luglio 2020.

La mancata osservanza degli obblighi previsti, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro a 3.000 euro ai sensi di legge. Le somme riscosse a titolo di sanzione saranno destinate ad incrementare il fondo comunale a sostegno del reddito che l’Amministrazione ha in programma di istituire a breve per concorrere a far fronte alle conseguenze economiche dell’emergenza sanitaria.

