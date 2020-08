Sperimentazione del vaccino anticovid: 600 volontari

Sperimentazione del vaccino anticovid al San Gerardo di Monza: iniziato lo speciale di Regione Lombardia.

E’ dedicato alla sperimentazione del vaccino Anticovid, iniziata presso l’ospedale San Gerardo di Monza, lo ‘speciale’ che Regione Lombardia sta trasmettendo dalle 17 online sulla pagina Facebook ufficiale.

Tra i partecipanti il direttore generale, Mario Alparone, Paolo Bonfanti, professore associato di Malattie infettive dell’Universita’ di Milano Bicocca e direttore del reparto di Malattie Infettive del San Gerardo e la professoressa Marina Cazzaniga, direttore del Centro ricerca di Fase 1 della ASST di Monza e docente di Oncologia medica presso l’Universita’ di Milano Bicocca.

Sono già quasi 600 i volontari che si sono candidati a sperimentare il vaccino anticovid in via di sviluppo presso l’ospedale San Gerardo di Monza e messo a punto dalla Takis e dalla Rottapharm Biotech. Condotta dal Centro Ricerca della ASST, in collaborazione con l’Università di Milano-Bicocca, la sperimentazione di ‘Fase 1’ sull’uomo punterà a verificare l’efficacia di un vaccino basato sul DNA e innovativo anche dal punto di vista clinico.

La sperimentazione sull’uomo consta di 3 Fasi ed è il primo passo verso l’utilizzo del vaccino su larga scala.

Per la Fase 2 coinvolti 200 candidati

La ‘Fase 1’ durerà circa 3 mesi e dopo un periodo di ‘follow up’ si analizzeranno i risultati. Alla successiva ‘Fase 2’ parteciperanno 200 persone, selezionate tra le 582 che si sono già fatti avanti e sono stati iscritti nel Registro volontari e tra quelle che ancora si proporranno nei prossimi giorni. È possibile candidarsi per partecipare come volontari alla sperimentazione di ‘Fase 1’ mandando una mail a dir.centroricerca@asst-monza.it.

Per farlo bisogna avere un’età tra i 18 e i 65 anni e non si deve essere entrati in contatto con il virus. Non si deve avere avuto nemmeno l’epatite o l’HIV. Sono fondamentali buone condizioni psicofisiche generali. Prima dell’inoculazione del vaccino, i volontari selezionati per la ‘Fase 1’ dovranno sottoporsi a una serie di esami clinici, basati su test ematici e strumentali. Verranno effettuati tra fine ottobre e inizio novembre. Trascorsi 14 giorni dalla vaccinazione, i ricercatori dell’equipe dell’ASST Monza procederanno a eseguire dei prelievi del sangue dei soggetti coinvolti nella sperimentazione, per effettuare l’estrazione degli anticorpi prodotti dai loro organismi. Questi saranno messi in contatto con il virus attivo. Se gli anticorpi estratti neutralizzeranno il virus, il vaccino avrà avuto successo. Il vaccino, di tipo genetico, per stimolare la produzione di anticorpi, non utilizza un virus inattivato da impiegare come vettore virale. Costituito da un frammento di DNA, una volta iniettato in un soggetto sano, stimola una reazione immunitaria che è in grado di prevenire l’infezione

