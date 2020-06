Spedizione punitiva a Rho: 21enne finisce in ospedale.

Spedizione punitiva: 21enne finisce in ospedale

Nella notte tra martedì 2 e mercoledì 3, intorno all’1, i Carabinieri sono intervenuti in via Fontanili a Rho dopo la segnalazione di una lite in strada. I militari, arrivati sul posto, hanno rintracciato un’auto VW Passat, intestata ad un prestanome, con ancora a bordo il conducente, identificato poi come un marocchino classe ’99 residente a Milano e nullafacente. L’auto era fuori dalla carreggiata ed aveva terminato la propria corsa contro un albero. Dopo alcuni accertamenti i Carabinieri hanno appurato che il 21enne, prima dell’incidente, stava sostando in macchina in via Fontanili insieme ad altri connazionali quando sono stati avvicinati e aggrediti da alcuni soggetti verosimilmente provenienti dall’Est Europa. Questi si sono allontanati dall’auto poco prima dell’arrivo dei militari. Il 21enne, a causa delle lesioni riportate, è stato soccorso dal personale del 112 e trasportato all’ospedale Niguarda e ricoverato per sospetta frattura al femore sinistro. I Carabinieri ora stanno indagando.

TORNA ALLA HOME