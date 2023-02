Specializzanda in pediatria prende 68/70, ma la famiglia contesta il voto minacciando la commissione

L'episodio si è verificato ieri, venerdì 17 febbraio 2023: la famiglia di una specializzanda di pediatria dell'Università del Piemonte orientale ha minacciato la commissione d'esame di ritorsioni.

Famiglia di una specializzanda contesta il voto della figlia minacciando la commissione

Come riferisce primanovara, una studentessa della scuola di specializzazione di pediatria dell'Università del Piemonte orientale ha discusso nella mattinata di ieri, venerdì 17 febbraio, la sua tesi nel corso dell'esame finale del percorso di studi. Al termine dell'esame, la commissione ha proclamato il risultato ottenuto dalla giovane, stabilito in 68/70. A quel punto la famiglia della ragazza, presente in aula per assistere all'importante momento del percorso di studi della figlia, ha contestato il voto, minacciando tutti i docenti facenti parte della commissione d'esame.

La denuncia ai Carabinieri della presidentessa della commissione

A presiedere la commissione d'esame era la professoressa Ivana Rabbone, e lei ha dovuto subire degli attacchi più specifici, che hanno riguardato la sua vita privata. Le minacce al suo indirizzo hanno infatti contenuto anche possibili ritorsioni nei confronti del figlio e i suoi famigliari. La professoressa si è rivolta ai carabinieri, denunciando l'accaduto.

Il commento del rettore Avanzi

Ha affermato il rettore Gian Carlo Avanzi: