“Spazio di ascolto psicologico”, nuovo servizio della Prociv in tempo di emergenza Covid

Si chiama “Spazio di ascolto psicologico” ed è il nuovo servizio che la Protezione civile di Cerro Maggiore, Rescaldina e San Vittore Olona mette a disposizione gratuitamente per aiutare i cittadini dei tre paesi. L’iniziativa vede il supporto della volontaria Susanna Sommaggio, psicoterapeuta di professione.

“In un periodo come quello che stiamo vivendo, siamo tutti messi a dura prova dal punto di vista

psicologico – spiegano dalla Protezione civile – La situazione di emergenza che ormai si prolunga da molto tempo, l’incertezza per il futuro e le informazioni contraddittorie che provengono da ogni angolo della rete, contribuiscono ad aumentare la tensione, lo stress e la fragilità emotiva delle persone. Come indicato anche dall’Oms, l’emergenza sanitaria ha avuto un impatto psicologico significativo, con risvolti potenzialmente traumatici. Ansia, preoccupazione persistente, affaticabilità, insonnia e somatizzazione sono alcune manifestazioni del malessere psicologico più diffuse in questo periodo di emergenza. Con il nuovo lockdown aumenta il rischio di smarrirsi in una quotidianità impoverita di relazioni interpersonali, privata di routine che molto spesso sono state costruite lungo l’arco di vita a che permettono alla persona di mantenere un equilibrio emotivo stabile. Per questo motivo si è pensato di rivolgere alla popolazione, principalmente dei comuni convenzionati di Cerro Maggiore, Rescaldina e San Vittore Olona un servizio di ascolto telefonico gratuito che permetta, a chi ne sentisse l’esigenza, di trovare una persona professionalmente preparata a fornire un supporto emotivo per affrontare questo periodo di estrema fragilità dove la condivisione delle emozioni è fondamentale, soprattutto se si tratta di una condivisione priva di giudizio. L’obiettivo è quello di donare la possibilità di un supporto alle persone che, in questo periodo di isolamento fisico, rischiano di vivere anche un isolamento emotivo ed affettivo oppure, al contrario, di subire problematiche legate alla convivenza forzata.

Lo spazio di ascolto telefonico può aiutare la persona a mitigare lo stress legato al periodo di

emergenza Covid-19, e ridurre così il disagio e i pensieri disturbanti che possono emergere (mancanza di sicurezza, sensazione di impotenza, solitudine e senso di vulnerabilità)”.

Il servizio, raggiungibile allo 0331 519011, è attivo il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 12.00 alle 13.30 ed è concesso gratuitamente dalla dr.ssa Susanna Sommaggio, psicologa e psicoterapeuta, volontaria della Protezione Civile di Cerro Maggiore, Rescaldina e San Vittore Olona.

Altre informazioni

Susanna Sommaggio, è psicologa e psicoterapeuta del ciclo di vita. Si occupa di benessere della persona sia dal punto di vista emotivo sia da quello cognitivo. Accompagna la persona alla scoperta e riscoperta di sé, dei punti di forza e delle risorse che possono aiutarla a gestire l’ansia, le difficoltà relazionali e ad affrontare i cambiamenti lungo l’arco di vita. Ha collaborato con Psicologi per i Popoli durante l’emergenza in Abruzzo nel 2009.

L’organizzazione di volontariato Protezione Civile Cerro Maggiore OdV è stata istituita nel 1988 ed è legittimamente inserita nell’albo regionale di Protezione Civile ed autorizzata, dietro attivazione, ad operare su tutto il territorio nazionale. A livello comunale dipende dai Sindaci dei comuni convenzionati (Cerro Maggiore, Rescaldina e San Vittore Olona). A livello locale, l’organizzazione è impegnata in caso di allagamenti, esondazioni ed eventi atmosferici eccezionali. Svolge inoltre azione di prevenzione nelle scuole o altre strutture pubbliche e supporta i Comandi di Polizia Locale e le Stazioni Carabinieri di Cerro Maggiore e Rescaldina.

Contatti:

Susanna Sommaggio

Tel. 3400856800, susanna.sommaggio@procivcerro.org

