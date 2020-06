Spazi comunali aperti a Canegrate per i saluti di fine anno scolastico. I luoghi dedicati all’evento sono il centro sportivo Sandro Pertini di via Terni, il centro sportivo don Milani di via Toti e i Giardini Baggina.

Spazi comunali aperti a Canegrate per i saluti di fine anno scolastico

Il Comune di Canegrate “interpreta un bisogno e sentimento diffuso tra genitori e piccoli cittadini, mettendo a disposizione i propri spazi, come scenario aperto e sicuro per i saluti di fine anno scolastico – afferma l’Amministrazione – La disponibilità è stata comunicata ufficialmente al dirigente scolastico dell’Ics Aldo Moro, al presidente della scuola dell’infanzia Giuseppe Gajo e alla cooperativa La ruota per l’asilo nido comunale “Un… Due… Tre… Stella!”.

Gli spazi

Gli spazi dedicati sono “il centro sportivo Sandro Pertini di via Terni grazie alla cortesia di Canegrate Calcio, signora Annalisa Colombo; il centro sportivo don Milani di via Toti grazie alla cortesia del gestore signor Gabriele Meraviglia; i Giardini Baggina grazie alla cortesia della Contrada Baggina, presidente signor Antonio Chierichetti.

Gli eventi sono normati secondo le più recenti disposizioni: in allegato le autodichiarazioni obbligatorie per genitori/accompagnatori/minori e per operatori/docenti, incluso il necessario impegno a rispettare le regole sul distanziamento, l’utilizzo di dispositivi di protezione.

Alla celebrazione ordinata e sicura degli eventi, programmati con l’Ufficio educativi, collaborano in modo decisivo la Polizia Locale e la Protezione Civile, che ringraziamo“.

Calendario

– Sabato 20 giugno, centro don Milani, alle 11 e 15.30: piccoli gruppi della scuola Gajo.

– Domenica 21 giugno, Giardini Baggina, alle 11, 15.30, 16.30: piccoli gruppi della scuola Gajo.

– Sabato 27 giugno, centro Sportivo Pertini di via Terni, alle 9-10.30: cerimonia di saluto ai “remigini” della scuola Gajo. Ingresso a piccoli gruppi dalle 9 alle 9.30 sotto il controllo della Protezione Civile (rilevazione temperatura) e della Polizia Locale. Sistemazione dei piccoli con le loro maestre sul campo A, dei genitori e accompagnatori (massimo due per bambino) sulle gradinate. Cerimonia dalle 9.30 alle 10.30. A seguire uscita contingentata.

– Domenica 28 giugno, Giardini Baggina: alle 11, 15.30 e 16.30: piccoli gruppi della scuola Gajo.

– Martedì 30 giugno, centro sportivo don Milani, alle 16.30-18: saluti finali fra operatori, bambini e genitori dell’asilo nido, con il supporto di Polizia Locale e Protezione Civile (rilevazione temperatura).

Il centro sportivo Pertini di via Terni è ancora disponibile sabato 27 giugno alle 11 o alle 17.30, per eventi collettivi (a solo titolo di esempio: saluto classi terze scuola secondaria, massimo un accompagnatore per alunno, o saluto ai “remigini” della scuola dell’infanzia “Rodari”). Per l’uso delle altre strutture da parte di gruppi più piccoli vanno contattati l’Ufficio Educativi e i gestori.

TORNA ALLA HOME