Spari nel Parco Altomilanese: indaga la Polizia di Stato

Spari nel Parco Altomilanese: la Polizia di Stato di Legnano indaga sull’accaduto. E’ stata notata una targa su cui si stanno facendo accertamenti. Ipotesi di cacciatore di frodo.

Spari nel Parco Altomilanese, si indaga

Colpi di fucile sentiti all’interno del Parco Altomilanese, la grande area verde che si estende a Legnano, Castellanza e Busto Arsizio. Nel tratto legnanese, un utente del parco ha segnalato al commissariato cittadino di aver sentito degli spari. Ma non solo. Ci sarebbe anche chi ha notato un uomo arrivare a bordo di un’auto e iniziare a sparare ad alcuni uccelli e animali.

La Polizia di Stato si è mossa subito. Sono stati svolti sopralluoghi nell’area e vari accertamenti. Nella mani dei poliziotti c’è un numero di targa, sul quale ora si stanno concentrando tutte le verifiche del caso per arrivare a chi si è introdotto nel parco e ha premuto il grilletto. C’è da ricordare che nell’area verde la caccia è vietata, il parco è poi molto frequentato da persone e famiglie per camminate e corse di allenamento.

Il presunto cacciatore di frodo, se sarà individuato, rischia di vedersi ovviamente tolta la titolarità dei porti d’arma e per lui scatterà la denuncia per esplosione di colpi d’arma da fuoco e procurato allarme.

TORNA ALL’HOMEPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE