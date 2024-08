Spari ad Arluno, colpito un uomo rimasto ferito a una gamba

Momenti di tensione martedì 20 agosto nella zona industriale di Arluno, teatro di quella che parrebbe essere stata una sparatoria in cui è rimasto colpito un uomo di nazionalità marocchina, fortunatamente senza gravi conseguenze.

Spari ad Arluno, uomo ferito a una gamba

Verso le ore 21 l'uomo si era recato al pronto soccorso dell'ospedale Fornaroli di Magenta con una ferita da arma da fuoco alla gamba sinistra. Stando a quanto emerso in base ai racconti dell'aggredito, questi sarebbe stato avvicinato da uno sconosciuto a bordo di un'automobile. Successivamente sarebbero partiti i colpi di cui almeno uno andato a segno.

L'episodio è accaduto lungo via Adua, nei pressi della zona industriale del paese a ridosso dell'autostrada A4. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della compagnia di Legnano, ma i militari dell'Arma non hanno rilevato nulla di anomalo sul luogo dell'accaduto, segno che i presunti aggressori avevano già fatto perdere le loro tracce. Gli agenti stanno al momento indagando per accertare la dinamica del fatto, spiegando come il racconto fornito dall'uomo sia ancora da verificare.