Sparatoria tra bande rivali di rapper davanti alla casa discografica di Shiva

Momenti di tensione a Milano nella serata di ieri, martedì 11 luglio 2023. In via Cusago, nel quartiere Baggio, due bande rivali hanno dato vita a una resa dei conti terminata a colpi di pistola.

Sparatoria tra bande fuori dalla casa discografica del rapper Shiva

E' successo all'esterno della casa discografica del celebre rapper Shiva, originario di Legnano, i cui amici, appunto, sono stati coinvolti nella sparatoria. In quegli attimi concitati è rimasto ferito un 24enne, colpito di striscio alla gamba da un proiettile. La lite con sparatoria sarebbe scaturita a seguito di una presa in giro tra membri delle due bande sui social media. Indaga la polizia.

Prima di specificare nel dettaglio la dinamica di quanto accaduto spieghiamo, per chi non lo conoscesse, chi è il celebre rapper protagonista dei fatti. Shiva, nome d'arte di Andrea Arrigoni, è un artista rap italiano classe 1999 e nato a Legnano, provincia di Milano. Nonostante abbia cominciato a fare il rapper fin da giovanissimo, la sua carriera artistica ha conosciuto una graduale impennata a partire dal 2019 quando ha pubblicato tutta una serie di singoli e album che lo hanno reso sempre più popolare in tutta la Penisola.

Il rapper Shiva

Tra le sue canzoni di punta ci sono "Mon Fre" con il rapper Emis Killa, "Bossoli", "Soldi in nero" e "Alleluia" con Sfera Ebbasta e "Auto Blu" remix della famosissima "Blue Da Ba Dee". Dal 2019 la sua fama è cresciuta al punto tale da diventare uno dei giovani artisti più apprezzati in Italia soprattutto dai giovanissimi. Ad oggi conta almeno 5 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, la principale piattaforma di streaming audio dove poter ascoltare la musica. Qui di seguito "Bibidi Bobidi Bu" con Paky, brano che fa parte dell'ultimo disco di Shiva dal titolo "Santana Season".