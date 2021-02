E’ successo nel primo pomeriggio di martedì 8 febbraio in largo Mazzini a Rho.

Spara in aria dei colpi d’arma da fuoco in pieno giorno

Questa mattina, martedì 16 febbraio, è stato denunciato per procurato allarme un rhodense di 54 anni che martedì scorso, nelle prime ore del pomeriggio, ha sparato in aria dei colpi d’arma da fuoco in largo Mazzini.

L’uomo nella mattinata di oggi, mentre usciva da un bar del centro cittadino, è stato riconosciuto da una pattuglia degli agenti della Polizia locale di Rho.

Portato al comando ha confessato di essere lui l’autore del gesto.