Spaccio nella zona della stazione, denunciato un 18enne

Fermato durante un controllo sul piazzale della stazione di Rho viene denunciato dagli agenti della Polizia Locale perché trovato in possesso di quindici grammi di hashish, cartine e accendini: ovvero tutto l’occorrente per consentire ad altri di consumare la droga.

Posti di blocco nel pomeriggio di venerdì scorso

Si è svolto nel pomeriggio di venerdì il controllo, effettuato da due pattuglie della Polizia Locale in piazza Libertà e neii dintorni della stazione ferroviaria di Rho. Gli agenti, insospettiti dal comportamento di un ragazzo, hanno individuato e fermato il giovane regolarmente residente in un altro comune della zona.

Stava consumando stupefacenti, in tasca aveva 15 grammi di hashish

Il ragazzo stava consumava stupefacenti in tutta tranquillità. Gli agenti rhodensi hanno quindi deciso di effettuare un controllo più approfondito. In tasca il ragazzo, maggiorenne e incensurato, aveva quindici grammi di hashish, cartine e accendini: tutto l’occorrente per consentire ad altri di consumare la droga. Al Comando di corso Europa gli agenti lo hanno denunciato a piede libero per detenzione di stupefacenti ai fini dello spaccio.

Pattuglie in zona stazione di giorno e la sera per garantire la sicurezza

L’azione rientra nelle strategie di controllo del territorio richieste dal Sindaco Andrea Orlandi al Comando coordinato dal comandante Antonino Frisone. Il pomeriggio e la sera le pattuglie della Polizia Locale, sempre d’intesa con le forze dell’ordine presenti sul territorio cittadino, presidiano la stazione e le strade limitrofe.