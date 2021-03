Spaccio nella stazione ferroviaria: preso il presunto pusher

Spaccio nella stazione ferroviaria di Legnano, intervento della Polizia di Stato.

Spaccio nella stazione ferroviaria

In azione si è vista la Polizia di Stato di Legnano. Nel pomeriggio di ieri, giovedì 25 marzo 2021, gli agenti erano impegnati nel controllo del territorio quando, arrivati nella zona della stazione ferroviaria, per la precisione in piazza Butti, sono stati notati due giovani. I poliziotti li hanno controllati, uno dei due aveva circa 70 grammi di marijuana destinata non solo al consumo persone.

Trovata altra droga

Insieme alla Squadra giudiziaria, la Polizia ha individuato il probabile venditore della droga, dopo la perquisizione nella sua abitazione sono state rinvenuti (e messi sotto sequestro)circa 150 grammi di marijuana, divisa tra 13 confezioni e una busta in cellophane oltre a un bilancino di precisione. Entrambi i soggetti sono stati arrestati e messi a disposizione dell’Autorità giudiziaria.