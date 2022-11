Spaccio nei boschi, arrestato il dominus di "Gennaro il napoletano"

In manette il dominus di "Gennaro il napoletano", che spacciava droga di ogni tipo nei boschi tra Busto Arsizio e Magnago e che era stato arrestato dalla Polizia di Stato bustocca l'1 marzo 2022.

Spaccio nei boschi, nuovo arresto dopo quello del "napoletano"

Dopo che i poliziotti avevano acciuffato Gennaro, 46 anni, italiano, le indagini erano proseguite. Gli uomini del Commissariato di via Ugo Foscolo infatti sapevano che dietro l'arrestato, che aveva il compito principale di consegnare materialmente le dosi ai clienti ai margini del bosco, c'era un pusher nordafricano ben più agguerrito che gestiva personalmente l'illecito commercio. Dopo ulteriori accertamenti, gli inquirenti sono riusciti a dare un nome al dominus dello spaccio di eroina, cocaina e hashish che quotidianamente veniva svolto nei boschi tra Busto Arsizio, Magnago, Vanzaghello e Castano Primo, in zone note nell'ambiente dei tossicodipendenti come "sbarra", "casetta", "discarica", "sosta" e "fabbrica".

In manette il 27enne marocchino che gestiva il giro di droga

Si tratta di un marocchino di 27 anni, nei confronti del quale il giudice per le indagini preliminari ha emesso la misura cautelare della custodia in carcere, che i poliziotti del Commissariato hanno eseguito dopo aver localizzato il domicilio dello straniero in un condominio di Milano. L'uomo è stato arrestato e condotto nel carcere milanese di San Vittore.