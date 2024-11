I Carabinieri di Abbiategrasso hanno arrestato un 19enne della zona, ritenuto responsabile di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.

Spaccio fuori da scuola: arrestato un 19enne

Il giovane è stato sorpreso dagli uomini dell’Arma, mentre vendeva una dosa di hashish ad un minorenne appena uscito al termine della scuola, da uno degli istituti superiori di Abbiategrasso. 10 euro il controvalore ricevuto. Presso l’abitazione, il pusher è stato trovato in possesso di altri 70 grammi di hashish suddivisi in dose e riposte accanto ad un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Per lui è così scattato l’arresto in flagranza di reato con collocamento provvisorio agli arresti domiciliari in attesa di essere interrogato dall’Autorità Giudiziaria.

Il minorenne è stato invece accompagnato in caserma dove sono stati convocati anche i genitori: nei suoi confronti è stato avviato il monitoraggio amministrativo per coloro i quali vengono trovati in possesso di sostanza stupefacente per uso personale.