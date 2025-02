Spaccio di stupefacenti, un arresto della Polizia locale di Rho

La Polizia locale di Rho ha tratto in arresto venerdì 7 ottobre un uomo di 57 anni, le cui iniziali sono D.M., in trasferta da Lodi a Rho. Era stato fermato in flagranza di spaccio di sostanze stupefacenti in via Verga, le verifiche hanno permesso di riscontrare numerosi precedenti per simili reati compiuti anche nel Rhodense.

L'arresto

L'arrestato era in possesso di quasi 50 grammi di cocaina, di un bilancino elettronico, di materiale per il confezionamento delle dosi, di due telefoni cellulari senza internet per evitare le intercettazioni tramite trojan virus. Era a bordo di una auto di grossa cilindrata presa a noleggio. Con lui sono state fermate altre due persone, una segnalata per detenzione di modica quantità di cocaina e l'altro, un suo parente, per immigrazione e permanenza in Italia in stato di clandestinità.

Lo spacciatore, stando ai riscontri effettuati dagli Agenti dell'Ufficio Controllo del territorio e Pronto intervento della Polizia Locale, effettuava anche consegne a domicilio nei comuni limitrofi di Pogliano Milanese e Nerviano.