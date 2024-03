Spaccio, 33enne finisce in manette

Arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti. Ha conosciuto questo destino mercoledì scorso, il cittadino straniero di 33 anni, già noto alle forze dell’ordine, arrestato dalla Polizia di Stato perché dedito all'attività del narcotraffico nei pressi della stazione di Magenta.

Il 33enne è stato bloccato di fronte alla stazione di Magenta

Nel pomeriggio di mercoledì gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano, durante un servizio in abiti civili volto al contrasto dello spaccio, hanno notato un gruppo di persone, dinanzi la stazione di Magenta, salire a bordo di un’autovettura ed acquistare della sostanza stupefacente dal conducente. Gli agenti, insospettiti, sono intervenuti bloccando il 33enne, il quale, vistosi scoperto, ha tentato la fuga, urtando alcune autovetture parcheggiate.

L'uomo aveva con sé 4 involucri di cocaina, 146 di hashish e 20 di eroina

A seguito di perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di quattro involucri in cellophane contenenti 55 grammi di cocaina, 146 di hashish, 20 di eroina, nonché un bilancino di precisione e 50 euro in contanti. Inoltre presso il domicilio del 33enne nel comune di Magenta sono stati rinvenuti ulteriori 4 grammi di hashish e la somma di oltre 29.000 euro in banconote di piccolo taglio, il tutto sequestrato.