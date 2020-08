Spacciava nei pressi del cimitero: 26enne arrestato

Spacciava nei pressi del cimitero di Cuggiono: i Carabinieri della Stazione del paese hanno arrestato un 26enne in flagranza di reato.

Spacciava nei pressi del cimitero: i Carabinieri lo hanno beccato

Ieri, lunedì 24 agosto 2020, i Carabinieri della Stazione di Cuggiono hanno arrestato in flagranza di reato un italiano classe 1994, pregiudicato, mentre stava spacciava nei pressi del cimitero in via Leopardi. Il giovane è stato sorpreso mentre stava cedendo un involucro contenente 5 grammi di hashish ad un’altra persona, poi segnalata alla Prefettura.

La perquisizione

I militari hanno proceduto subito alla perquisizione del 26enne, che ha permesso di rinvenire altri 20 grammi di hashish, 10 grammi di marijuana e 90 euro in banconote che, secondo l’Arma, provengono proprio dall’attività illecita. Dopo la perquisizione personale, i Carabinieri hanno rpoceduto a fare quella domiciliare, che ha permesso di trovare altri 450 grammi di hashish e 183 grammi di marijuana. Il ragazzo è stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.

