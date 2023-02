Spacciava in bicicletta in stazione: denunciato per cessione a minore

Spacciava in bicicletta nei pressi della stazione ferroviaria di Rho: la Polizia lo ha fermato e denunciato per spaccio e cessione a un minorenne.

Spacciava in bicicletta: denunciato per cessione a minore

Lo scorso pomeriggio, la volante Rho, nel transitare in piazza della Libertà, notava un uomo su una bici bianca che pedalava sul marciapiede altezza del tabaccaio: il medesimo era già attenzionato perché sospettato di essere dedito all’attività di spaccio di sostanza stupefacente.

Quest’ultimo notata la pattuglia della Polizia transitargli affianco, cambiava improvvisamente

direzione. Allora i poliziotti si allontanavano per parcheggiare la vettura poco distante, ma rimanendo

invisibile al predetto, per osservare i suoi movimenti. L’uomo, successivamente identificato per Z.O. cittadino marocchino del '90, attesa l’assenza della Polizia, fischiava in piazza per poi portarsi sul binario 1 della stazione. Contestualmente un ragazzo di giovane età si alzava da una panchina della piazza, e di

corsa lo raggiungeva.

La cessione di droga al minorenne

Il giovane prendeva velocemente dalle mani del ciclista un involucro che metteva nella tasca della giacca e, nella circostanza entrambi venivano bloccati e sottoposti a controllo di polizia. L’acquirente negava con veemenza l’occorso, fornendo versioni contraddittorie, prima aspettava la fidanzata, poi stava andando a lavoro e, al momento della richiesta di svuotare le tasche per procedere alla perquisizione personale, estraeva la mano dalla tasca del giubbotto in modo da far cadere l’involucro preso poco prima, negandone il possesso.

Successivamente ammetteva di aver acquistato per 15 euro, una dose di hashish di circa 1.5 grammi, dall’uomo che era il suo abituale fornitore. Il contenuto dell’involucro risultato positivo al narcotest dell’hashish, veniva successivamente sequestrato.

In tasca 700 euro e spray al peperoncino

Il ragazzo veniva segnalato all’Autorità Prefettizia quale assuntore abituale di sostanza stupefacente e, attesa la minore età, veniva affidato alle cure del genitore, chiamato ad intervenire sul posto. Lo spacciatore veniva sottoposto a controllo e trovato in possesso della somma di 705 euro

e di uno spray al peperoncino. Il denaro veniva sequestrato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria perché pertinente al reato e presumibile provento dell’attività di spaccio, attesi anche i numerosi precedenti di Polizia della medesima natura.

Per il possesso dello spray al peperoncino, l’uomo veniva altresì denunciato, posto che, per le circostanze di tempo e di luogo, era chiaramente utilizzabile per l'offesa alla persona. Anche lo spray veniva sequestrato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Pertanto Z. O., irregolare sul territorio Nazionale per cui è anche denunciato, veniva informato del suo status di cittadino indagato in stato di arresto per la flagranza del reato di spaccio di stupefacenti, aggravato dall’aver effettuato la cessione a minore di età.