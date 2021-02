Spacciatore trovato in uno stabile abbandonato: arrestato dai Carabinieri di Garbagnate Milanese.

I Carabinieri di Garbagnate Milanese erano impegnati un un servizio contro le occupazioni abusive di immobili. Ed è così che, ieri mattina, venerdì 12 febbraio 2021, all’interno di un edificio abbandonato hanno trovato un uomo in possesso di droga: arrestato, dovrà ora rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’intervento

I militari avevano appena controllato uno stabile di via Forlanini, dove avevano trovato due cittadini stranieri che avevano creato un bivacco all’interno: viste le divise, i due erano poi scappati. I controlli sono poi proseguiti in un altro immobile abbandonato, in via Lario: qui hanno notato la presenza di un uomo, 56 anni, italiano, celibe e nullafacente. Alla richiesta dei militari, ha ammesso di avere con sè della droga e ha consegnato spontaneamente 8 panetti da 100 grammi ciascuno e due pezzi separati di hashish per un totale di 873 grammi così come 640 euro in contanti, somma provento dell’attività illecita di spaccio, un bilancino elettronico di precisione, due cellulari. Tutto è stato messo sotto sequestro. L’uomo è stato trattenuto nella camera di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Rho in attesa del rito direttissimo.