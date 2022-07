Spacciatore ricercato arrestato: in casa un kilo di "fumo"

Spacciatore ricercato arrestato dai carabinieri: in casa un kilo di "fumo".

Ricercato

Si tratta di un 48enne marocchino, si nascondeva a Parabiago. Era ricercato in quanto condannato a oltre due anni per spaccio di stupefacenti. Non aveva smesso di smerciare stupefacenti: in casa trovato un chilogrammo di hashish nascosto fra i panni sporchi.

Spaccio di stupefacenti

I carabinieri di Saronno lo hanno arrestato giovedì notte. E' stato trovato e arrestato all'interno di un appartamento in una via centrale di Parabiago: il 48 enne di origini marocchine già ricercato in quanto condannato da tempo per spaccio di sostanze stupefacenti e dovendo scontare un residuo di pena di due anni e due mesi.

La droga fra i panni

L'uomo sorpreso nel letto dell'abitazione dai militari non ha opposto resistenza e nel corso della perquisizione è stato rinvenuto e sequestrato 1 kg di sostanza stupefacente del tipo hashish. Dopo le formalità di rito è stato tradotto presso il carcere di busto Arsizio. Lo stupefacente era nascosto tra i panni sporchi all'interno di una lavatrice.